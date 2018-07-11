Kızlarının Adnan Oktar tarafından alıkonulduğunu duyuran aileden açıklama

Adnan Oktar’ın 2 kızını alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olan ve hukuki süreci devam eden Elvan Koçak, Oktar'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Avusturya’da yaşayan Elvan Koçak, 19 ve 17 yaşlarındaki iki kızı Şeyma ve Büşra Koçak’ın, Oktar tarafından alıkonulduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken kızlarından hala haber alamadığını iddia eden Koçak, Adnan Oktar’ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA'ya konuşan Elvan Koçak, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Yaklaşık 6 ay önce başlattığımız hukuk mücadelesinin meyvelerini almaya başladık. Ben kızları Adnan Oktar tarafından kaçırılmış ve hala nerede oldukları bilinmeyen kızların babasıyım. Bugün polisin başlattığı operasyon ile Adnan Oktar gözaltına alındı. Operasyondan sonra Adnan Oktar’ın cemaat değil, bir örgüt olduğunu öğrendik. Allah polisimizin ve savcılarımızın yardımcısı olsun. Devletimiz hiçbir zaman vereceği kararlara tepki göstermedim. Hukuki sürece hem Türkiye’de, hem Avrupa’da devam ediyoruz. Uzun bir süreçti. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Benim hakkımda mesnetsizce iddialar vardı. O iddiaların yalan olduğu benim de haklı olduğum ortaya çıktı. İnşallah cezasını bulur. İnşallah yargımız devletimiz en güzel şekilde cezalandırır. Benim evlatlarım bu yanlışa düştü. Diğer insanların evlatları düşmesinler. Bundan sonra süreci takip edeceğiz" dedi.