Kızılay’ın erzakları AKP'nin seçim malzemesi oldu!

Eskişehir Beylikova'nın AKP'li Belediye Başkanı Özkan Alp’in, seçmenlere Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere hazırladığı erzakları dağıttığı ortaya çıktı.

Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı AKP'li Özkan Alp'in, Kızılay'a ait erzakları kendi adına vatandaşa dağıttığı iddia edildi. Cumhur İttifakı kapsamında partisi tarafından yeniden aday gösterilen 47 yaşındaki Alp'in bu adımı ilçede tepkilere neden oldu.

KARDEŞİNDEN Mİ GELDİ?

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Başkan Alp'in kardeşi Özgür Alp'in önceki dönem Kızılay’ın Eskişehir il yönetiminde olduğu ve erzakları da onun temin ettiği öne sürüldü.

İki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Başkan Alp, Kızılay'a ait içerisinde; kıyma, kuşbaşı et, makarna, mercimek, salça ve şeker bulunan erzak paketlerini seçim amacıyla ilçede dağıtması tepkilerine neden oldu. Yardım paketlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar başkan Özkan Alp'e tepki gösterdi.

Kızılay Eskişehir Şubesi'nin 16 Şubat'ta gerçekleşen kongresinde yeni yönetim göreve getirilmişti. Kızılay Şube yetkilileri, konuyla ilgili olarak, Kızılay Genel Merkezi'nin 1 Mart tarihinde müfettiş görevlendirildiğini ve incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ise, “İddialar doğru değil, hoş şeyler değil. Her seçim öncesi yapılan karalama kampanyasıdır. Büyükşehir Belediyesi de ilçemizde araçlarla gıda ve kömür dağıtımı yapmaktadır. Kızılay’ın yardımlarını dağıttığım yönündeki iddialar da doğru değil, hoş da değil, yanlış şeyler” şeklinde açıklamada bulundu. Ancak Başkan, Kızılay logolu erzak paketlerinin ‘seçim çantası’na nasıl girdiğine yönelik eleştiriler hakkında ise yanıt vermedi.