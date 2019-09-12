Kızılay'dan Ethem Sancak’ın yeğenine kan tekeli

Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın şirketi MAXICELLS A.Ş.’nin, sektörde tekel haline gelmesine yol açacak sözleşmeye göre, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın Sancak’ın şirketi için seferber edildi ve kan toplama yetkisi şirkete devredildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’ın Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın şirketi MAXICELLS A.Ş ile imzaladığı “kan ürünlerini işleme” protokolü ve sözleşmesi ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı, ilaç endüstrisi alanında hiçbir geçmişi olmayan Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’ın şirketi MAXICELLS A.Ş ile 19 Mayıs 2017’de “Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi Protokolü” imzaladı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve MAXICELLS arasında 15 Eylül 2017’de “Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi Sözleşmesi”, 12 Haziran 2018’de ise Kızılay ile şirket arasında “Plazma Temini Sözleşmesi” imzalandı.

BirGün’den Burcu Cansu'nun haberine göre; protokol ve sözleşmede, Murat Sancak’ın “işlerini kolaylaştırmak” için sağlanan “sınırsız ayrıcalıklar” dikkat çekti.

85 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

Sözleşmeye göre, en geç altı ayın sonunda MAXICELLS, Türkiye’de kuracağı tesis ile ilgili iş planı ve ilerleme takvimi hazırlamayı ve SGK’nin onayına sunmayı taahhüt etti.

Sancak yurtdışından ithal edilen kan ürünleri ilaçları getiren firmaların ruhsatlarını da satın aldı. Bundan sonra yurtdışında daha ucuz olmasına karşın Türkiye’de daha pahalı olan ilaçları sadece Sancaklar iç piyasaya sunabilecek.

Bu süreçte Kızılay’a altyapı çalışmaları için Sağlık Bakanlığı bütçesinden 85 milyon TL ödeme yapılması kararlaştırıldı.

KAN TOPLAMA SEFERBERLİĞİ

Kan bağışı için Sağlık Bakanlığı teminatları devreye girdi. Bakanlık, “Kızılay’ın hazırlayacağı kan bağışı kampanyaları ve halkla ilişkiler çalışmalarına destek vereceğini, Kızılay’ın hazırlayacağı kamu spotlarının ulusal kanallarda ve yüksek izlenirliği olan saatlerde yayımlanmasını sağlayacağını” taahhüt etti.

Bakanlık, ilk plazmanın teslim edileceği 16’ncı aydan başlayan ve MAXİCELLS tarafından üretim tesisinin tamamlanarak ilk yerli üretim plazma ürününün elde edileceği zaman içinde mevzuat düzenlemeleri ve gerekli izinleri vereceğini bildirdi.

SÖZLEŞME 7 YIL UZAYABİLİR

Şirket Kızılay’dan alacağı plazma için litre başına 90 günlük süre içinde 55 Euro ödeyecek. 10 yıllık sözleşmeye göre, Kızılay, şirketin istemesi durumunda 7 yıl süreyle daha yılda en az 500 bin litre plazma tedarik edecek.

Kızılay taahhüt ettiği kanı toplayamazsa Sağlık Bakanlığı devreye girecek. Sözleşmeye göre, bu durumda Sağlık Bakanlığı kendine bağlı kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerinden kan toplayacağının sözünü verdi. Şirkete tanınan kolaylık bununla da sınırlı kalmadı, Bakanlığa bağlı hastanelerden kan toplama yetkisi de verildi. İhtiyaç durumunda kan toplama görevi verilen bakanlık bunun altyapısını kurmakla da sorumlu kılındı.

ALIM GARANTİSİ

Sözleşmede şirkete verilen “alım garantisi” de öne çıktı. Sancak’a Türkiye’de ruhsatlı olmayan ürünlerinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılması ve SGK mevzuatı kapsamında geri ödemeye alınması halinde “alım garantisi” verildi.

Şirketin işlerini kolaylaştırmak için sürekli süre uzatımları yapıldı. Şirkete ürün teminine başlaması için tanınan 24 aylık sürenin, 60 aya kadar uzatılmasına olanak sağlandı.