Kızılay'dan çocuklara bol hadisli 'iyilik' kitabı

Kızılay'ın çocuklar için çıkardığı 'İyilik Ajandam' adlı kitap, çocuklara iyiliği anlattığını iddia ettiği kitabının birçok bölümünde ayet ve hadislere yer verdi. Kitapta, 'Malını Allah yolunda harca', 'namazını doğru kıl', 'Allah'a karşı gelmekten sakın' ifadeleri yer aldı.

Türk Kızılayı, çocuklar için çıkardığı ve "iyiliği" anlattığını belirttiği kitabının neredeyse tüm bölümlerinde ayet ve hadislere yer verdi.

Kitabın hemen başında "Cuma ikramsız olmaz" başlıklı bölümde, "Hayırlı Cumalar" vurgusunun yanına bir de ikram eklenirken, şu ifadeler kullanıldı:

Bu bir gelenek! “Hayırlı cumalar” deyip geçmiyoruz. Cumaları güzel yaşamak için çevremizdekilere ikramda bulunuyoruz. Bundan böyle İyilik Ku-lübü olarak siz de bu geleneği severek uygularsınız inşallah. Şeker de olabilir, çikolata veya kurabiye de. İmkânlar ölçüsünde ikramlıkları belirleyip, sınıf sınıf gezip öğrenci ve öğretmenlere ikram edebilir, “Hayırlı cumalar” dileyebilirsiniz.

Aynı bölümün başında ise bir ayete yer verildi: “(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. (Bakara 2/195)"

İYİLİK KİTABINDA HADİSLER: ALLAH'A KARŞI GELMEKTEN SAKIN

Kitapta çocuklara günlük tutulmasının önerildiği bölümde ise "Yüce Allah meleklere şöyle buyurdu" denilerek aşağıdaki hadise yer verildi:

Çocuklara iyiliğin anlatıldığı belirtilen kitapta, "Allah'a karşı gelmekten sakın" denilen bir hadise yer verildi:

İyilik kitabında "gerçek müslüman olma"nın da yolu ayet ve hadislerle anlatıldı: