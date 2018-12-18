Kızılay'a kayyum kararı ertelendi: Binali Yıldırım'ın kardeşi atanmıştı

Türk Kızılayı'nda olağanüstü kongre için kayyum görevlendirilmesi kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.

Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere kayyum atama kararının mahkeme tarafından yargı süreci kesinleşinceye dek ertelendiği bildirildi.

BAŞKAN AÇIKLADI: İYİLER KAZANACAK

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay'ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!

Geçtiğimiz günlerde yönetime muhalif üyelerin, olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları davayı sonuçlandıran Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay’ın Olağanüstü Genel Kurul toplantısını 313 delegenin imzasına rağmen yapmadığı gerekçesiyle kayyum atanmasını kararlaştırmıştı. Türk Kızılayı Derneği, karara itiraz edecekelerini açıklamıştı.

BİNALİ YILDIRIM'IN KARDEŞİ ATANMIŞTI

Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere atanan kayyumlardan biri Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım olmuştu. Yıldırım, 2014'te Kızılay'ın aile şirketi gibi yönetildiği yönndeki eleştiriler üzerine eleştirenleri tehdit etmiş ve "Ya bu ülkede eşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz" demişti.