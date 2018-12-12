Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Kızılayı'nı olağanüstü genel kurula götürmek üzere kayyum atadı. Atanan kayyumlardan birisi de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldıım oldu.

Kamuya ait Kızılay’a kayyum atandı. Yönetime muhalif üyelerin, olağanüstü genel kurula gidilmesi için açtıkları davayı sonuçlandıran Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, Kızılay’ın Olağanüstü Genel Kurul toplantısını 313 delenin imzasına rağmen yapmadığı gerekçesiyle kayyum atanmasını kararlaştırdı. Sözcü'nün haberine göre kayyum olarak, Adalet Bakanlığı Müşaviri Makam Sırakaya, Kızılay Ankara İl Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ve İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım seçildi. Atanan kayyumlardan İlhami Yıldırım'ın, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kardeşi olması dikkat çekti. Genel Kurul'a kadar Kızılay'ı bu ekip yönetecek.