Kızılay'a aylık 12 bin dolarlık Boğaz manzaralı köşk

Kızılay'ın Rumeli Hisarı’nın üst kısmında köşk kiraladığı ortaya çıktı. Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşke aylık 12 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Köşke yapılan diğer masrafların 600 bin lirayı bulduğu iddia edildi.

Kızılay, aylık 12 bin dolara İstanbul’da “Türk Kızılayı İstanbul Genel Başkanlık Makamı” adı altında köşk kiraladı.

İstanbul'da 500'e yakın gayrimenkulü olduğu bilinen Kızılay, 2016’da İstanbul Rumelihisarı yakınlarında Boğaz manzaralı 450 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzlu köşk kiraladı. Köşkün kiralanma gerekçesi olarak yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da yaşaması gösterildi. Köşk kiralanırken de emlakçı bedeli olarak 10 bin dolar ödendi.

DOLAR DEĞİL TL ÜZERİNEN ÖDENSİN

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre kiralanan köşkte, inşaat ve tadilat işleri ile iç ve bahçe düzenlemesi yapıldı. Kiralama için daha sonra Kızılay Gayrimenkul İşletme Yönetim Müdürlüğü tarafından İstanbul Müdürlüğü’ne ‘acele’ kaydıyla bir yazı gönderildi. Yazıda, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliği doğrultusunda kira bedelinin 53 bin 560 TL olarak dolar ile değil TL üzerinden’ ödeme yapılması istendi.

GEREKÇELİ RAPOR VAR

Kiralamaya ilişkin gerekçeli raporda, Boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu tarihi köşkün kiralanmasına ilişkin nedenler şöyle sıralandı:

2017 Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu'nun Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak olması.

Federasyon Başkanlığı adaylık süreci.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Kızılay Kızılhaçları Birliği hazırlık ofisine ihtiyaç duyulması.

Yönetim Kurulu Üyelerinin büyük çoğunluğunun İstanbul’da ikamet etmesi.

Söz konusu belgede, "01.07.2016 tarihinde yapılan kontrat gereği aylık 12 bin dolar kira bedeli ödenecek olup kullanılmadığı sürece kira kaybı yaşanacaktır” ifadesine de yer verildi.

TADİLAT İŞLERİ 600 BİN TL

Kiralanan binanın tadilatı için Kızılay kasasından toplam 264 bin TL harcandığı öğrenildi. Sadece kırım ve moloz atım bedeli olarak 18 bin 500 TL ödendi. Alçıpan, boya sıva işleri için 62 bin TL ve doğrama işleri için de 8 bin 500 TL ödendiği bildirildi. Bina içerisinde yönetim kurulu üyeleri odaları ile yönetim hizmetleri odaları ve “genel başkanlık makamı” yer aldı. Binanın mobilya ve dekorasyon harcamaları içinse yaklaşık 300 bin TL harcandığı da iddia edildi.