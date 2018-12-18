Kızılay kendisine yapılan bağışları diğer vakıflara dağıtmış: Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı...

Kızılay'ın kendisine yapılan bağışları Yeryüzü Doktorları, Diyanet Vakfı, Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı gibi başka vakıflara dağıttığı ortaya çıktı. Kızılay, kendisine yapılan bağışları bu vakıflara nakit olarak verdi.

Kızılay üyesi ve eski şube başkanı Çetin Yavuz, 25 Ekim 2016 tarihinde Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kızılay yetkilileri hakkında “Görevi kötüye Kullanma” nedeni ile suç duyurusunda bulundu.

Odatv'nin haberine göre suç duyurusu metninde Kızılay'a yapılan bağışların diğer vakıflara nakit olarak aktarıldığına dair bilgiler yer alıyor.

Yavuz tarafından Savcılığa verilen suç duyurusu metninde ‘’2016 yılı Kurban Bayramı için hedeflenen kurban hisse miktarı 52.000 hisse olup 70.000’nin üzerinde kurban hissesi için bedel toplanmıştır. Bu hisselerin 52.000 hissesi yurt içinde ve yurt dışında Kızılay tarafından kestirilebilmiştir. Kalan hisseler kesilemediğinden bedeli Kızılay’a bağışlanmasına rağmen Kızılay Genel Merkezince başta Yeryüzü Doktorları, Diyanet Vakfı, Suriye Türkleri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Gift of Givers gibi dernek ,Vakıf ve organizasyonlara nakit olarak aktarılmıştır’’ deniliyor.

YERYÜZÜ DOKTORLARI DAVUTOĞLU İLE BAĞLANTILI

Odatv daha önce yaptığı haberinde Yeryüzü Doktorları hakkında şu bilgilere yer vermişti:

“Dr. Ahmet Özdemir Konyalı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu’nun da üyesi olduğu Hayat Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın kurucusu ve genel başkanı. Aynı zamanda Sare Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Yeryüzü Doktorlarının kurucusu ve üyesi.

Ahmet Özdemir, 2013 yılında Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyesi oluyor. Kurumda üyelerle yaşadığı sorunlar nedeniyle 2015 yılında yapılan olağan üstü kongre ile görevinden ayrılıyor. Özdemir, Yeryüzü Doktorlarında beraber çalıştığı yakın arkadaşı o dönemin Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Yönetim Kuruluna girmesini sağlıyor. Kerem Kınık çekişmeli kongre sonrası genel başkan oluyor.”

Kızılay adına Genel Müdür Mehmet Güllüoğlu ve Yeryüzü Doktorları adına genel Müdür Ali Doğan’ın yaptıkları ‘’KURBAN TEDARİK KESİM,PARÇALAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ’’ protokolü ile vakfa 1 Milyon 295 bin TL verildiği aktarılıyor.

Adı geçen diğer vakıflardan biriyse Nakşibendi Tarikatı bağlantılı Mahmut Hüdayi Vakfı. Ancak Kızılay ile vakıf arasında yapılan protokolün içeriği ve vakfa verilen paranın miktarı bilinmiyor.