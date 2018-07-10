Kızılay çalışanı: Ölü sayısı açıklanandan fazla

Resmi rakamlara göre 24 kişinin öldüğü, yüzü aşkın yolcunun da yaralandığı tren kazasında ölü sayısının daha fazla olduğu yönünde endişeler sürüyor. Son olarak Çorlu Devlet Hastanesi'nden bir Kızılay çalışanı 'Resmi yetkililer açıklamıyor ama ölü sayısı daha fazla' dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitiren ve yaralananların getirildiği Çorlu Devlet Hastanesi’nin morg yetkilisi, cenazelerin hepsinin yakınlarına teslim edildiğini bir kısmının da Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre morg yetkilisi, “kaç ölünün ailelerine, kaç ölünün adli tıpa gönderildiğini” bilmediğini söyledi.

Çorlu Devlet Hastanesi’nde bir Kızılay çalışanı, “O gece oradaydım. Resmi yetkililer açıklamıyor ama ölü sayısı daha fazla” iddiasında bulundu. Kazanın yaşandığı gece kurtarma çalışmalarına katılan işçilerden Refik A., “Hayatını kaybedenlerin sayısını hemen 10 olarak açıkladılar. Çok sayıda ölü var, gözlerimizle gördük. Çoğu kişi vagon demirlerinin altında ezilmişti” diye konuştu.

soL'a konuşan bölge sakinleri de önceki gece saatlerinde ölü ve yaralı sayısı açıklandığında kaza yerinde henüz kaldırılamamış bir vagon olduğunu belirtmişti. Sözkonusu vagondaki yolcuların açıklanan bilgilere dahil edilmediği ve ölü sayısının daha yüksek olabileceği yönündeki endişeler sürüyor.

