Kız çocuklarını alıkoyup cinsel istismarda bulunmuştu, cezası belli oldu

Erzurum'da kız çocuklarını alıkoyup cinsel istismarda bulunan İsrafil İ., iyi hal indirimi olmaksızın 39 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da üç kız çocuğunu alıkoyup, birine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 42 yaşındaki İsrafil İ., ilk celsede "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından "iyi hal" indirimi uygulanmadan 39 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Suçlamaları reddeden İsrafil İ., mahkeme heyetine, "Böyle bir suçtan karşınıza çıkmak istemezdim. Dilim tutulmaktadır" dedi.

ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN İFADELERİ ALINDI

Duruşmada hazır bulunan mağdur kız çocuklarının da psikolog eşliğinde ifadeleri alındı.

Yaşadıklarını tek tek anlatan çocuklar ve aileleri, İsrafil İ.’den şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Savcısı Ekrem Şakar, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanığın, İ.A. ve S.Ç.’ye karşı ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ eyleminden, N.D.’ye karşı ise ’hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’çocuğun cinsel istismarı’ eylemlerinden cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan İsrafil İ., "Affınıza sığınıyorum, ben suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

39 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, İsrafil İ.’yi N.D.’ye karşı işlediği ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, sanığı 3 kız çocuğuna karşı ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce çocukların her biri için 3’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eylemin çocuklara karşı işlendiğini dikkate alan heyet, cezayı 6’şar yıla çıkardı.

Eylemin cinsel amaçlı gerçekleştirildiğini belirten heyet, bu cezada da yarı oranda artırım yaparak, İsrafil İ.’ye 9’ar yıl olmak üzere 27 yıl hapis cezası verdi. ’İyi hal’ indirimi uygulanmadan toplam 39 yıl hapis cezasına mahkum edilen İsrafil İ.’nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.