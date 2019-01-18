Kışladaki zehirlenmelere ilişkin konuşan asker: Kendi yemedikleri yemekleri yediriyorlar

Manisa'da onlarca askerin zehirlendiği, bir askerin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin dava sürerken, mağdur askerlerden Naim Işık, 'Kendi yemedikleri yemekleri neden askerlere yediriyorlar? Ben o günden sonra et yemeklerini yiyemedim. Evde annem yapsa dahi aynı yemekleri yiyemiyorum. 11 ayda 15 kilo kaybettim. Hep cebimden para harcayarak yemek yedim' dedi.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada dinlenen mağdurlar zehirlenme olayından sonra psikolojilerinin bozulduğunu söylerken, mahkeme heyeti, daha önce alınan su analiz raporlarının incelenmesi, müzekkerelerin tamamlanması ve alınan ara kararların tamamlanması için erteledi.

Duruşmada ifadesine başvurulan mağdur askerlerden Naim Işık, olay günü akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandığını, sonrasında yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, askerliğinin kalan 11 aylık bölümünde bir daha kışladan yemek yiyemediğini söyledi. Yemek şirketinin hazırladığı yemekleri, şirket yetkililerinin dahi yemediğini öne süren Işık, “Kendi yemedikleri yemekleri neden askerlere yediriyorlar? Ben o günden sonra et yemeklerini yiyemedim. Evde annem yapsa dahi aynı yemekleri yiyemiyorum. 11 ayda 15 kilo kaybettim. Hep cebimden para harcayarak yemek yedim. Yaklaşık 10 bin lira masrafım oldu. Şikayetçiyim” dedi.