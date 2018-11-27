Kişiye özel imar planında 'rant' düzenlemesi: Artık tek elde toplanacak

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan 'rant' kararına ilişkin, 'Kişiye özel ayrıcalıklı imar ve rant ilişkisinin karşılığı olan 'bedelin' nerelerde kullanılacağı yetkisi Belediye Meclisinden alınarak Belediye Başkanına ve encümene veriliyor' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kişiye özel emsal artırımında, okul ve sosyal tesis yapma taahhüdünü ortadan kaldırılarak, tesislerin bedelinin Belediyeye yatırılması ve paranın kullanım yetkisinin de Belediye Başkanına ve encümene verilmesini sağlayan bir karara imza attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kişiye özel ayrıcalıklı imar ve rant ilişkisinin karşılığı olan 'bedelin' nerelerde kullanılacağı yetkisi Belediye Meclisinden alınarak Belediye Başkanına ve encümene veriliyor. Daha önce birçok meclis kararında alınan, planlamaya ve hukuka aykırı şekilde arttırılan emsal artışları karşılığında özel ve tüzel kişilerin okul yapma taahhütleri ile kamu adına yapılan planlama, adeta parası karşılığında imar hakkı alınmasıdır. Rantın tek elde toplanmasının rejime uygun şekilde yapılandırıldığını görüyoruz. Rantın tek elde toplanması anlamına gelen bu durum, Belediye Başkanının rant konusunda Meclisi’nin de üzerinde bir tek adam yetkisi kullanmasının önünü açmaktadır" dedi.

Candan, hukuksuz meclis kararını yargıya taşıyacaklarını dile getirdi.