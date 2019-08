Kırmızı et fiyatlarına zam geliyor: Tüketim gittikçe azalıyor

ETBİR Başkanı, 2018’de kırmızı et üreticisinin maliyetinin yüzde 30-35 arttığını öne sürerek, Kurban Bayramı’ndan sonra kırmızı etin yüzde 20 zamlanacağını söyledi.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, 2018’de üreticinin maliyetinin yüzde 30-35 arttığını belirterek, Kurban Bayramı’ndan sonra kırmızı ete yüzde 20’lik bir zam gelebileceğini söyledi.

Yücesan, "Perakende fiyatları yalnızca yüzde 10 artabildi. Yüzde 20’lik bir kaybımız varken sütteki zam yüzde 30’u, beyaz etteki zam yüzde 37’yi buldu. Bu yüzden Kurban Bayramı’ndan 1 ya da 1.5 ay sonra kırmızı ete yüzde 20’lik bir zam gelebilir. Piyasa bu oranı kaldırmazsa da fiyatlar en az yüzde 5-10 artacaktır” dedi.

'YILLIK ET TÜKETİMİ 9 KİLOYA DÜŞTÜ'

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, son 10 yıldaki maliyet artışlarının 2018’in Ağustos ayından itibaren belirgin bir şekilde yükselmeye başladığını ve üreticiyi zora soktuğunu söyleyen Yücesan, “Bu durum halkın satın aldığı ürünlerde de anormal fiyat artışlarına yol açtı” diye konuştu. ETBİR'in saha araştırmaları sonucu, kişi başı kırmızı et tüketiminin geçen yıl 14 kilo iken 2019’da 9 kiloya düştüğünü öğrendiklerini kaydeden Yücesan, “Sanayicinin satın aldığı ette yüzde 30, yurttaşın aldığında ise yüzde 35-40 talep daralması oldu. 2018’in Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadığımız olumsuz tablo, 2019’da da aynı şekilde devam ediyor. Üretim düşüyor, tüketim azalıyor. Yıl sonuna kadar da bu olumsuzluğun düzeleceğini sanmıyorum. Tablo değişmeyecek” diye konuştu.

TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ ORTALAMASI ALTINDA KALDI

OECD ülkeleri ile kıyaslandığında, Türkiye’deki tüketimin OECD tüketim ortalamasının altında kaldığı görülüyor. Buna göre, OECD ülkelerinin ortalama yıllık kişi başı kırmızı et tüketimleri 14.6 kilo iken, Türkiye’de 8.6 kilo. Aynı tablo beyaz ette de geçerli. OECD ülkeleri yıllık kişi başı 30.7 kilo beyaz et tüketirken, Türkiye’deki yıllık kişi başı beyaz et tüketimi 19.4 kilo.