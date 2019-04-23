Kırmızı bültenle aranan 3 IŞİD'li ilk duruşmada tahliye edildi

Bursa’da gözaltına alınan ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları tespit edilen IŞİD şüphelisi 3 kadın, ilk duruşmada tahliye edildi.

Bursa’da TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandıkları tespit edilen IŞİD şüphelisi 3 kadın, ilk duruşmada adlİ kontrol şartıyla tahliye edildi.

Haklarından IŞİD üyesi olmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından iddianame hazırlanan 3 kadın Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ilk celsesine tutuklu sanıklar Houda Z, Malika B, Fatıha T. ve Kazım A. ile sanık avukatları katıldı.

Mahkemede kendini savunan ve iddiaları reddeden Houda Z, “Benim DEAŞ ile herhangi bir bağlantım yoktur. Kocamla Suriye’de yaşadık. Kocam bana örgütle ilgili herhangi bir ilişkisi olduğundan bahsetmedi. Kocam öldürüldükten sonra kaçakçıların yardımıyla Türkiye’ye geldim. Burada sahte evraklarla yaşadım. Kimseden destek almadım. Fransa’ya geri dönmeyi düşünmedim çünkü orada ağır işkencelere maruz kalacağımı ve çocuklarımdan ayrılacağımı biliyordum. İddianamede ismi geçen Taha B.A. ile bir AVM’de Fransızca konuştuğumu duyunca tanıştık. Evime geldi çocuklarıma oyunca getirdi. Ben terörist bir örgütün üyesi değilim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Sanıklar Houda Z, Malika B. ve Fatıha T. il dışına ve yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir en yakın karakola imza verme şartıyla tahliye edilirken, Kazım A’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.