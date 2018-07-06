Kırklareli Belediye Başkanı'ndan İnce'ye destek

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Kırklareli'deki CHP delegelerinin kurultay için imzalarının hazır olduğunu söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaparak Muharrem İnce'ye destek verdi.

Kesimoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki sokaklarımız, tabanımız ve örgütümüz çok açık biçimde Sayın İnce'nin başarısı için kenetlenmiştir ve gelecek için çalışmak istemektedir.

Bundan sonra Sayın Muharrem İnce 'nin, Genel Başkan olarak daha iyi hamleler yapabilmesinin önünü açmak adına, Türkiye'de Muharrem İnce 'ye %58 ile en çok desteği veren il Kırklareli'nin Belediye Başkanı olarak ben dahil, Kırklareli'li 5 kurultay delegemiz ve 1 YDK üyemizin kurultay için imzaları hazırdır."