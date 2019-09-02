Kirazlı’da ağaç katliamına karşı suç duyurusu

Çanakkale Kirazlı’da Alamos Gold’un altın madeni için verilen ÇED raporunda belirtilenden 4 katı fazla ağaç kesilmesine ve bilirkişi raporundaki imza sahteciliğine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu. Kirazlı direnişi katılımcıları ayrıca Valiliğe izin ve ruhsat iptali için de başvuracaklarını açıkladı.

Çanakkale Kirazlı’da Kanadalı altın şirketi Alamos Gold’un projesine karşı bugün suç duyurusunda bulunuldu.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıklar Koruma Derneği ve Ekoloji Birliği’nin çağrısıyla bir araya gelen direnişçiler, Kirazlı altın madeniyle ilgili davada bilirkişi raporundaki imza sahteciliği ve ÇED raporunda belirtilenden 4 misli fazla ağacın kesilmesi konusunda iki suç duyurusunda bulundular. Ayrıca Çanakkale Valiliği’ne verilen dilekçelerle ÇED olumlu kararının da iptali istendi.

Suç duyurusu öncesinde yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

ÇED RAPORUNDA 45 BİN DENİLDİ, 195 BİN AĞAÇ KESİLDİ

“Bildiğiniz gibi Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 82225 nolu. IV. Grup işletme ruhsatlı sahada yer alan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artış ve Zenginleştirme Tesisi Projesi ile ilgili olarak 2010’lu yılların başından bu yana uzun soluklu bir mücadele sürdürülmektedir. Hem alanda, hem de hukuki olarak sürdürülen tüm mücadeleye rağmen firma alanda çalışmaya başlamış ve ÇED raporunda 45.000 olarak öngörülmüş olmasına rağmen 195.000 ağaç kesilmiş bulunmaktadır. Çanakkale’nin içme suyunu sağlayan Atıkhisar Barajının uzun mesafeli koruma alanında bulunan söz konusu proje tam bir talan ve yıkım projesidir.”

BİLİRKİŞİNİN İMZALARI FARKLI

Açıklamanın devamında “Bugün burada ÇED dışı ağaç kesimi ile ilgili olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca, hukuki mücadele sürecinde açılan davada bilirkişi raporunda Prof. Dr. Turan Karadeniz’in isminin altında yer alan imzanın aynı bilirkişinin başka davalardaki imzası ile karşılaştığında imzaların farklı olduğu görülmüştür. Bu durum ile ilgili olarak da suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca, Çanakkale Valiliği’ne vereceğimiz dilekçe ile ÇED olumlu kararı olmak üzere tüm izin ve ruhsatların iptal edilmesi için dilekçe ile başvuracağız” denildi.

Alamos Gold’un sahibi olduğu 8225 nolu işletme ruhsatı toplam 1997 hektarlık bir alanı kapsıyor. İptali istenen ÇED olumlu onayı 613 hektarlık bir alana ilişkin. Bu alan şu anda kesimi yapılan alanın yaklaşık üç katı bir genişliğe karşılık geliyor.

