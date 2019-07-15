Kimyasal bomba değil, kapitalizm: Yılda 15 bin işçi meslek hastalıkları yüzünden hayatını kaybediyor!

CHP’li Ömer Fethi Gürer, meslek hastalıklarıyla ilgili alınan önlemleri ve son yıllarda bu nedenle tanı konan, yaşamını yitiren hastaların sayısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na sordu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk gerekli tedbirlerin alındığını iddia ederken, CHP’li Gürer her yıl ortalama 15 bin işçinin meslek hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘Meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ile 2013-2018 yılları arasında meslek hastalığı tanısı konulan ve yaşamını yitiren kişilere ilişkin’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yönelttiği soru önergesine yanıt geldi. Selçuk, yeterli mevzuatın bulunduğunu, gerekli tedbirlerin de alındığını iddia etti.

HER YIL 15 BİN İŞÇİ HAYATINI KAYBEDİYOR

CHP vekil Gürer, ülkemizde ortalama 100 bin ile 300 bin arası çalışanın meslek hastalığına yakalandığını, açıklamalara göre ise her yıl ortalama 15 bin işçinin meslek hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye’de meslek hastalıklarına karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına da dikkat çeken Gürer, meslek hastalıkları ile ilgili tedavi veren sadece iki hastane bulunduğunu, alınması gereken önlemlerin ise kağıt üzerinde kaldığını söyledi.

İŞ CİNAYETLERİNDE AVRUPA’DA İLK SIRADAYIZ

Bakanın ifadelerinin pratikle örtüşmediğini de vurgulayan Gürer, iş cinayetlerinde Dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi olan ülkemizin, meslek hastalıklarında da artışlar yaşandığını ifade etti. Bakanın bazı sorularını da yanıtlamadığını söyleyen Gürer, “Her yıl iş ve meslek hastalık ya da kazaları artıyor, Bakanlık adres olarak mevzuatı gösteriyor, demek ki bu mevzuatlar ne kadar ihtiyaca cevap verecek biçimde hazırlansa da uygulamada sorun var. Verilen eğitimlerin yansıması süreç içinde faydası mutlaka olacaktır ancak öncelikle meslek hastalığını yaratan koşullar ve tanımlamada bir yaklaşımın sağlanması şarttır. Örneğin çağrı merkezi çalışanlarının sürekli konuşarak yaptıkları işle yaşadıkları sorun ve oluşan problemleri hangi tanı ve tanımlama içinde ele alıp sürekli oturma ve konuşma ile duyu organlarının kullanılmasının yaratacağı sorunun ölçümünü hangi kurum yapacaktır” diye konuştu.

İLK 6 AYDA 840 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin (İSİG), ‘Haziran ayı iş cinayetleri raporu’na göre, yılın ilk altı ayında 840 işçinin hayatını kaybettiğini söyleyen Gürer, “Ankara da en çok işçi ölümünün yaşandığı 6’ncı il olmuş. Başkentte yılın başından haziran ayı sonuna kadar yaşanan iş kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 28’i bulmuş. En çok işçi ölümünün yaşandığı Ocak’ta 9, Şubat’ta 3, Mart’ta 8, Nisan’da 4, Mayıs’ta 2 ve Haziran’da 2 işçi hayatını kaybetmiş. Rakamlara bakıldığı zaman Sayın Bakanın vermiş olduğu yanıt, yapıldığı söylenen çalışmalar laftan ibaret. Laf var icraat yok. Çok acı” ifadelerini kullandı.

Gürer ayrıca Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un mevcut bilgileri vermekten kaçındığını söyleyerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilerek bir an önce paylaşılmayan rakamların da açıklamasını talep etti.

