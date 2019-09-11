'Kimseyi işinden etmedik' diyen Erdoğan, tek seferde 1200 işçiyi çıkarmıştı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda İBB Başkanı seçildiğinde kimseyi işten çıkarmadığını iddia etti. Dönemin Milliyet gazetesinde yer alan bir haber ise Erdoğan’ı yalanladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda “Biz belediye başkanı görevindeyken hiç kimseyi işinden etmedik” dedi ve bazı belediyelerdeki işten çıkarmaları üzülerek izlediğini ileri sürdü.

Ancak Erdoğan, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi’nden İBB Başkanı seçilmesinden 5 ay sonra İBB şirketi SUSER’i kapatmış, 1200 işçi işsiz kalmıştı.

Dönemin Milliyet gazetesinde yer alan haberde Erdoğan’ın İstanbul’da su faturaları dağıtımı, su sayaçlarını okuma, tankerle su dağıtma gibi işleri yapan Su Servisi A.Ş.’nin (SUSER) kapattığı ve 1200 işçinin işinden olduğu belirtiliyordu.

Haberde işyerinde örgütlü TES-İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Şenol Altunay’ın işyerinin tasfiyesi halinde işçilerin belediyeye ait başka şirketlerde istihdam güvencesi bulunmasına rağmen işverenin bu hükmü uygulamadığı görüşüne yer veriliyordu. O dönem SUSER’in kapatılmasının siyasi bir karar olduğu ve yerine İGSUDAŞ’a Refah Partisi’ne yakın kişilerin yerleştirileceği iddiaları üzerine Erdoğan “SUSER’i politik bir gerekçeyle yapmadık. Görevini yapmıyordu. İSKİ’nin sırtında bir kamburdu” demişti.