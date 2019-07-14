Kimin ne kadar maaş alacağına ve üye sayısına Erdoğan karar verecek: Hiçbir sınırlama yok!

Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in üye olarak atandığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na ilişkin tartışmalar sürüyor. Kurulun kaç üyeden oluşacağına ve üyelerinin alacağı maaşa tek yetkili olarak Erdoğan'ın karar vereceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun üye sayısı ve üyelerin maaşları için tek yetkilinin Erdoğan olduğu ve hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadığı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yüksek İstişare Kurulu’nun kaç kişiden oluşacağına, üyelerin nasıl belirleneceğine ve bütçeye maliyetine ilişkin bir soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Karaca’ya yanıtı ise milletvekili belirlenmesinden yüksek yargı atamalarına kadar çok sayıda yapıyı tek başına belirleyen Erdoğan’ın bu uygulamaları YİK’te de sürdüreceğini ortaya koydu.

Birgün'de yer alan habere göre, Karaca’ya verilen yanıtta, kurulun yapısından üye seçimine ve maaşlarının belirlenmesine kadar tüm süreçlerin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği ifade edildi.

CHP’li Karaca, önergesine verilen yanıta tepki gösterdi. Karaca, verilen cevabın, liyakatin değil keyfiliğin üye belirlenmesinde kriter olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.