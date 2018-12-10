AKP'ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye tepki gösterdi. 'Kimden ne kaçırıyorsunuz Abdullah Bey?' diye soran Kekeç, 'Başlıktaki ifadeyi, 'Abdullah Bey, siz kimsiniz? Ne adına muhalefet liderleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapıyorsunuz?' sorusuyla da değiştirebilirsiniz' ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerel seçimler öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme gündem olmaya devam ediyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Gül'e tepki gösterdiği "Kimden ne kaçırıyorsunuz Abdullah Bey?" başlıklı yazısında, "Başlıktaki ifadeyi, 'Abdullah Bey, siz kimsiniz? Ne adına muhalefet liderleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapıyorsunuz?' sorusuyla da değiştirebilirsiniz. Eski Cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül, bundan yaklaşık bir ay kadar önce, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılçdaroğlu’yla görüşmüş. Görüşme tam 3.5 saat sürmüş. Bu durum, geçenlerde bir gazeteci tarafından faş edildi..." ifadelerini kullandı.

"Dava arkadaşlarının çağrılarına olumlu cevap vermeyen, hatta yemek davetlerini bile kaba bir müdanasızlıkla reddeden Gül’ün, Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebine olumlu cevap vermesi ve bu boş beleş adama tam 3.5 saatini ayırması problem..." diyen Kekeç, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı: "Sürekli dava arkadaşlarını refüze eden (refüze eden ve hiç de hak etmediği halde 'gadredilmiş küskün adam' rolü oynayan) Gül, muhalefet partilerinin davetlerine 'koşa koşa' gidiyor. Hadi gitsin... Niçin bunu gizliyor? Bizden (yani kamuoyundan) ne kaçırıyor? Bu soru, ittifak görüşmelerini kapalı kapılar arkasında yürüten muhalefet partileri için de geçerlidir..."