Kilimli'de gemi söküm tesisine tepki büyüyor

Zonguldak Kilimli liman bölgesinde yapılması planlanan gemi söküm tesisine bölge halkının tepkisi büyüyor.

Zonguldak Kilimli'de yapılması planlanan gemi söküm tesisine bölge halkının tepkisi sürerken, Valilik ve AKP’li belediye bu tesislerle istihdam sağlanacağını iddia ediyor.

Konu ile ilgili konuan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz "Zonguldak zaten termik santrallerin yarattığı büyük bir kirlilikle boğuşan bir kent. Dolayısıyla doğaya daha fazla zarar verecek böyle tesislerin Zonguldak’a kurulmasını artık istemiyoruz. İktidarın en büyük hatası bizlerle koordinasyon kurmadan, STK’larla bir araya gelmeden, komisyon kurmadan, süreci gizlice yürütüp birdenbire böyle bir düşüncenin ortaya atılması. Valinin açıklama yapıp ‘ben yaptım oldu’ demesidir" dedi.

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan da, söz konusu tesisin doğaya ve insan sağlığına verebileceği zararlara dikkat çekti. Aydan açıklamasında, “ "Gemi sökümünde çeşitli zehirli maddeler açığa çıkar ve bunlar çevreyi kirleterek doğa ve insan sağlığına zarar verirler. Zehirli maddeler sadece tesislerin yapıldıkları alanı değil, rüzgâr ve deniz yoluyla, asbest lifleri ile en az 25 kilometrelik yarıçapta bir alanı etkiliyor. Dünyada birçok ülkede gemi söküm tesisleri çevresel ve toplumsal maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çalıştırılmıyor. Hâlen çalışmakta olan gemi söküm tesisleri ise Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’de Aliağa’da bulunuyor. 3.335 MW’lık kurulu kapasiteyle çalışan, doğa ve insan sağlığına zarar veren yedi kömürlü termik santralin bulunduğu şehrimizde, Kilimli ilçesinde gemi söküm tesislerinin yapılma kararı alınmasını endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz. Biz doğa gönüllüleri ve Zonguldak’ta yaşayan insanlar olarak, tesisin verebileceği zararlar göz önünde bulundurularak söz konusu projenin yeniden değerlendirilmesi yönünde çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.