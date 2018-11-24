'Kılıçdaroğlu'nun üç büyükşehir için aklındaki isimler netleşti'

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için aklındaki belediye başkan adaylarının netleşmeye başladığını ileri sürdü.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "CHP'nin 3 büyükşehir stratejisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te yayımlanan ‘Gece Görüşü' programında ilk kez söylediğimiz çerçevede, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile pazartesi günü buluşacak. İşbirliğinde Saadet Partisi'nin de yer alması, hem CHP hem İYİ Parti açısından 'Seçmen nezdinde sinerji yaratacak' sözüyle değerlendiriliyor" ifadesini kullandı.

Fırat, kulislere dayandırdığı yazısında şunları kaydetti: