'Kılıçdaroğlu'nun üç büyükşehir için aklındaki isimler netleşti'

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için aklındaki belediye başkan adaylarının netleşmeye başladığını ileri sürdü.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, "CHP'nin 3 büyükşehir stratejisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te yayımlanan ‘Gece Görüşü' programında ilk kez söylediğimiz çerçevede, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile pazartesi günü buluşacak. İşbirliğinde Saadet Partisi'nin de yer alması, hem CHP hem İYİ Parti açısından 'Seçmen nezdinde sinerji yaratacak' sözüyle değerlendiriliyor" ifadesini kullandı.
Fırat, kulislere dayandırdığı yazısında şunları kaydetti:
- Peki Kılıçdaroğlu'nun aklında kim var? Bu sorunun yanıtı bu hafta sonu yapılacak o kritik görüşmede gizli. CHP lideri bu hafta sonu Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. İmamoğlu'nun adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Görüşmenin sonucu önemli.
- Gelelim Ankara'ya. Birçok iddia dile getirilse, tartışmalar olsa da edindiğim bilgiye göre CHP Lideri'nin aklında ve gönlünde Mansur Yavaş var. Kısa sürede bu konunun da netleşmesi sürpriz olmayacak.
- CHP'nin kalesi İzmir adayının kim olacağı da parti içindeki en büyük soru işaretlerinden. Burada mevcut başkan Aziz Kocaoğlu etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. İzmir adayını Kılıçdaroğlu'nun Kocaoğlu ile birlikte belirlemesi muhtemel. Kocaoğlu'nun, ismi büyükşehir için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sıcak bakmadığı, gönlündeki adayın Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur olduğu kulislere yansıyanlar arasında.