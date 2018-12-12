'Kılıçdaroğlu'nun teklifi Mansur Yavaş'ı şoke etti...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a yaptığı İyi Parti'den aday ol teklifine ilişkin yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Hande Fırat, Meral Akşener'in Yavaş'ın CHP'den adaylığına tamam dediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun buna rağmen Yavaş'a “Meral Hanım’ın ısrarı sürüyor, İYİ Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dediğini ileri sürdü.

Fırat, yazısında şu iddiaları gündeme getirdi:

Tahmin edebileceğiniz gibi Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, hem Mansur Yavaş’ta hem de görüşmeye birlikte girdiği iki arkadaşında şok etkisi yaptı. Yavaş, bir kere daha CHP’den aday olmak istediğini söyledi. Yanındaki isimler anketleri hatırlattı, adaylığın CHP’den olması durumunda kazanma şansının yüksek olduğunu belirttiler. Kılıçdaroğlu’nun “Konuyu tekrar değerlendirelim” demesi üzerine ayrıldılar.

İYİ Parti, “CHP Yavaş’ı aday göstersin, destekleyelim” dediği halde Kılıçdaroğlu neden böyle bir teklif götürdü?

CHP’li yetkililer, “İYİ Parti Ankara’yı bırakma karşılığında çok sayıda büyükşehir talebiyle geldi” yorumunu yapıyor. Bu sebeple de Ankara ve Manisa’nın İYİ Parti’ye verilmesi konusunda uzlaşıldığını belirtiyorlar.

İYİ Partililer 3 olasılık üzerinde duruyor. CHP içindeki Mansur Yavaş karşıtlarını iknaya yönelik bir oyun. Hedef ittifakı engellemek olabilir. Mansur Yavaş’ın etrafındaki bazı isimler ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İYİ Parti açısından bugün karar günü. Başkanlık divanı ve genel idare kurulu toplantılarının ardından konunun öyle ya da böyle biteceğini söylüyorlar. Akşenerçıkıp ya “İşbirliği oldu” ya da “Olmadı, herkes kendi yoluna gidecek” diyecek.