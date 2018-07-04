'Kılıçdaroğlu’nun sesi değişti, öfkesini aksettiren ses tonuyla anlatmaya başladı...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "onursal genel başkanlık" ve "kurultay" talebine ilişkin birçok köşe yazarına açıklamalarda bulunudu.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarına tepki gösterirken, Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun öfkesini şu sözlerle aktardı:

İnce’nin sabah yaptığı açıklamadaki, “İsterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini; böyle bir teklifte bulundum. ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ demedi...” sözlerini anımsattım.

“Siz hiçbir yanıt vermediniz mi?” diye sordum.

Kılıçdaroğlu’nun sesi değişti, öfkesinin dudak titreşimini telefon ahizesine aksettiren ses tonuyla anlatmaya başladı:

“Ben ‘özel bir yemeği bağlamından kopararak’ dedim, ama özel de değil aile yemeğiydi. Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci içinde Muharrem İnce çok iyi bir çalışma yaptı. 100 miting düzenledi, iyi performans çıkardı. Eşi de kendisine destek verdi. Bu çabasından dolayı kutlamak hem bu süreçte karşılaştıklarını, hem de gelecek süreci karşılıklı değerlendirmek için bir aile yemeği yemek istedim. Basına konu olmaması için otele giriş çıkışları dahi ikimiz farklı yerlerden yaptık. Bunun bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir.”

Kılıçdaroğlu bunun dışında başka bir söz söylemek istemedi.