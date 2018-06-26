Kılıçdaroğlu'nun 'koltuk sevdası' açıklamasına Fikri Sağlar'dan sert yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısının ardından kameralar önünde 'Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur' açıklamasına, Fikri Sağlar'dan çok sert yanıt geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur" değerlendirmesi üzerine Fikri Sağlar Twitter hesabından sert yanıt verdi.

Fikri Sağlar, "Kendi koltuklarını sağlamlaştırmak için merkez yoklaması yapanlar mı, yoksa ön seçim yapalım üyelerimiz adaylarımızı belirlesin diyenler mi koltuk sevdalısı? Dokuz seçim kaybeden ve hâlâ başarılıyız diyenler mi, yoksa artık değişim gerekir diyenler mi koltuk sevdalısı" dedi.

Kendi koltuklarını sağlamlaştırmak için "merkez yoklaması" yapanlar mı? yoksa "ön seçim yapalım üyelerimiz adaylarımızı belirlesin" diyenler mi? koltuk sevdalısı??

"9 seçim kaybeden ve hala başarılıyız" diyenler mi? yoksa "artık değişim gerekir "diyenler mi? koltuk sevdalısı!.. — Fikri Sağlar (@dfikrisaglar) 26 Haziran 2018