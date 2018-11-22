Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için 'gönlündeki' aday teklifi reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da aday göstermek istediği Ekrem İmamoğlu'nun teklifi reddettiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için "gönlündeki aday" denilen Ekrem İmamoğlu'nun teklifi reddettiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığında biraz daha deneyim kazanmak istediğini belirterek yerinde kalmak istedi. Bunun üzerine CHP Genel Merkez yöneticileri yeni isim arayışını sürdürüyor. Adayın Aralık ayı ortalarında açıklanması hedefleniyor.

YAVAŞ'TAN VAZGEÇİLİYOR

Geçen yerel seçimlerde partinin adayı olan Mansur Yavaş, giderek aday potasından çıkıyor. Başkentte yapılan kamuoyu yoklamalarında Yavaş'ın yanı sıra Cengiz Topel Yıldırım, TBMM Başkanvekili Levent Gök, PM üyesi Haluk Koç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da halka sorulmuştu. Genel merkezde yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığında Yavaş dışındaki isimler üzerinden değerlendirmeler sürüyor.