Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki İstanbul adayını açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu ileri sürdü.

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'nin İstanbul adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul için Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’ye sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak siyasetin şartları nasıl oluşur bilinmez. Ama konu İstanbul olunca Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir yere yazın derim" dedi.

AKP’nin yaptırdığı anketlerde CHP’nin en başarılı belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun çıktığını belirten Selvi, "CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na en yakın isim Ekrem İmamoğlu diyebilirim. En azından Kılıçdaroğlu’nun gönlünde yatan ismin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.