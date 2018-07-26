Kılıçdaroğlu'nun 'değişiklik' derken MYK'yi kastetmediği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partide değişim yapılacağı yönündeki sözleriyle MYK’yi değil parti örgütündeki yapısal dönüşümü kastettiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide değişim yapılacağı yönündeki sözleriyle MYK’yi değil parti örgütündeki yapısal dönüşümü kastettiğini söyledi.

CHP’de muhalifler olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplama çalışmalarını sürdürürken Kılıçdaroğlu’nun “Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır” demesi, CHP’nin yönetim organı MYK’deki isimlerin değişeceği yönünde yorumlanmıştı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine dayanarak değişimin MYK'de olmayacağını yazdı.

Sarıkaya’ya imza toplama çalışmaları için “Varsa çoğunluk kurultayı yaparız” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Eski Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun’ diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası… Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum…”

Kılıçdaroğlu, “Kurultay için gerekli imzaya ulaşamadıkları varsayılsa dahi, sizin için 400 delegenin kurultay talebinin bir karşılığı olmayacak mı?” sorusuna “Değişim talebi var zaten” yanıtını verdi.

Değişimle ilgili sözlerinin de bu taleple ilgili olduğunu belirten Kılıçdaroğlu bunun nasıl olabileceğini de şöyle dile getirdi: “Son dokuz yılda her yıl bir seçim oldu. Partinin iç dinamiklerine ilişkin değişim hazırlıkları hep geri plana atıldı. Şimdi önceliğimiz bu olacak. Yepyeni bir yapılanmayı hedefleyen, örgütsel bir yapılanmaya gideceğiz. Bu ciddi, köklü bir dönüşüm olacak…”