Kılıçdaroğlu'nun danışmanından Mansur Yavaş'a: Üç kuruş için ne hallere düştüğünü gördük

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş’ı hedef aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve Kurultay Delegesi Cengiz Topel Yıldırım, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

“Mansur Bey'in çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Bu mesajlara bakınca işin vahameti daha iyi anlaşılıyor. Bu tür mesajlar bizim Ankara’ya çıkardığımız adayın karakterinin bir özetidir. Çok üzgünüm. Keşke bu mesajları görmeseydik” diyen Yıldırım, Takvim gazetesine yaptığı açıklamada, “15 gündür bu konu konuşuluyor. Ben de bekliyorum ki, Mansur Bey çıkacak ‘Böyle bir şey yok’ diye milletin gözünün içine baka baka anlatacak. Eğer sen mazlumsan, mağdursan sesini daha çok çıkarman lazım. Halk TV’ye çık, KRT’ye çık anlat. Bunu yapmıyor. Onun yerine ‘mağdurum’ diye geziniyor. İşin içinde sahtecilik var, senet var, tahsilatçılık var diyorlar. Yetmiyor Yargıtay’da iş takipçiliğinden bahsediyorlar. Bu iddialara karşı bizim arkadaşlar ne diyor? ‘Bize iftira attılar, masumuz, adam sahtekar’ diyorlar. Bunu söylediğinizde halkın ve CHP seçmeninin vicdanı tatmin olmuyor. Adam şizofrenmiş, sapıkmış. Adamın ne olduğunun bir önemi yok. Adamın günahları senin günahlarını affettirmez" ifadelerini kullandı.