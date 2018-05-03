Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı anketinin sonucu belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptırdığı anketin sonucunun dün akşam CHP Genel Merkezi'ne ulaştığı, anketten Muharrem İnce isminin çıktığı ileri sürüldü.

Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını belirmek için yaptırdığı anketin dün sonuçlandığını, anketten Muharrem İnce'nin çıktığını ileri sürdü.

Çelik, İnce'nin ardından ikinci sırada İlhan Kesici, üçüncü sırada Büyükerşen, son sırada ise Abdüllatif Şener'in yer aldığını ileri sürdü.

"Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak olan CHP’de son 3 gün Türkiye genelinde yaptırılan anketin sonuçlarını beklemekle geçti. Ankette tek soru vardı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak aşağıdaki isimlerden hangisini görmek istersiniz? Bu sorunun altındaki 4 isim ise şunlardı: 'Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener.' Bir kamuoyu araştırma şirketine Türkiye genelinde tesadüfi denekler üzerinde yaptırılan anketten çıkan sonuçlar dün saat 17 civarında Ankara’ya; CHP Genel Merkezi’ne ulaştı" diyen Çelik, "Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunulan anket sonuçlarında Muharrem İnce ismi uzak ara önde gözüküyor. Ankete katılanların yüzde 60’dan fazlası sunulan 4 isimden İnce’yi tercih etti. İkinci sırada İlhan Kesici var. Ankette Kesici’yi tercih edenleri oranı yüzde 20’ye yakın. Bu iki ismin ardından üçüncü sırada Büyükerşen ve son sırada ise Abdüllatif Şener var. Ana muhalefet partisinin yaptırdığı kamuoyu yoklamasının sonuçları bunlar. Şimdi beklenen bu anket sonuçları masasında duran Genelbaşkan Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı karar" ifadelerini kullandı.