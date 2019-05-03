Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Saadet Partisi'ne bağış yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, genel merkez binası boşaltılan Saadet Partisi için bağışta bulundu. Demir sosyal medya hesabından 'çok sesliliğin devamı ve ülkemizin demokrasisi için bir tuğla da benden' diyerek yaptığı bağışın dekontunu paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, genel merkez binaları boşaltılan Saadet Partisi için bağışta bulundu.

Saadet Partisi, Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine genel merkez binalarının icra yoluyla boşaltılmasının ardından yeni bir genel merkez binası yapılması için kampanya başlattıklarını açıklamıştı.

CHP'li Demir kampanyaya katılarak yaptığı bağışın dekontunu sosyal medyada paylaştı.

Demir Twitter'dan yayımladığı mesajında "Siyasi partiler demokrasinin ve çok sesliliğin kaleleridir. Bu çok sesliliğin devamı ve ülkemizin demokrasisi için bir tuğla da benden! Saadet Partisi’nin yeni genel merkez binası için küçük bir bağışta bulundum" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binası Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine icra yoluyla boşaltılmıştı.