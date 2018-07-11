Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.
Çarşamba, 11 Temmuz 2018 13:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.

 