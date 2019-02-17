Kılıçdaroğlu’nun anketinde CHP ve İyi Parti’nin oy oranı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki CHP MYK’da ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alınırken, özel şirketlerin yerel seçimlere yönelik gerçekleştirdiği bazı anket sonuçları da değerlendirildi. Anketlerde CHP ve İyi Parti'nin oyunun 'yüzde 40'ı geçtiği' öne sürülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşanan ekonominin felaket durumda olması ve baskı ortamı nedeniyle halkın yerel seçimlerde iktidara çok büyük bir tokat atacağını belirterek “Yoksulluğu yok etmek CHP’nin ödevidir. Sosyal politikalarımızı halka çok iyi anlatmalıyız” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP’nin önceki günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alınırken, özel şirketlerin yerel seçimlere yönelik gerçekleştirdiği bazı anket sonuçları da değerlendirildi.

'CHP VE İYİ PARTİ’NİN OYU YÜZDE 40’I GEÇTİ'

Anket sonuçlarında CHP ve İyi Parti’nin toplam oy oranının yüzde 40’ı geçtiği öne sürülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine yerel seçimle ilgili bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Seçimden zaferle çıkacağız. İnancım tam. Biz kazanacağız. Ekonomi felaket durumda, baskı ortamı var. Bu nedenlerle halk çok büyük bir tokat atacak. Bu felaket ortamında olan Türkiye’ye oldu. Türkiye yaralandı. Yaraları biz onaracağız” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Yerel seçimlerde partinin sosyal politikalarının her kesime anlatılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “Yoksulun hali gerçekten bir dram. İşçilerle, esnafla, memurla mutlaka dayanışma içinde olmalıyız. Özellikle kadınlar çok zor durumdalar. Mutfak alev aldı, yanıyor. Bu yangını söndürmek anlamında MYK’mızın sosyal politikaları çok iyi anlatması gerekiyor. Belediye başkanı arkadaşlarımızın sosyal politikalarımızı çok iyi anlatması gerekiyor” dediği belirtildi.

'İŞSİZLİK SARSICI BOYUTTA'

Ekonomide yaşanan krizi değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine şu değerlendirmeyi yaptığı öğrenildi:

“Özellikle yoksullukla mücadele kapsamında belediye başkanlarımıza sunduğumuz projelerin öne çıkartılmasını istiyorum. Proje havuzundan bu konuda sosyal projeler belediye başkanı adaylarımızla paylaşılmalı. Yoksulluğu yok etmek CHP’nin ödevidir. Çocuklar yatağa aç değil, tok girmelidir. Babalar çocuklarına pantolon alamadı diye kendini öldürmemeli. İnsanlar kendini yakmamalıdır. Biz bu noktada üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeliyiz.”

İşsizlikle ilgili açıklanan son verileri de değinen Kılıçdaroğlu’nun, “İşsizlik yangını sosyal hayatımızı sarsacak boyuta ulaştı. Belediyelerimiz işsizlikle mücadele programı uygulamalıdırlar. İşsizlikle mücadele anlamında kooperatifler Türkiye’nin çıkış noktası olacaktır” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.