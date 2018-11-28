'Kılıçdaroğlu'nun aklında İstanbul için 3 isim var'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için üç isim üzerinde yoğunlaştığını ileri sürdü.

CHP'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de kimlerin aday gösterileceğine ilişkin tartışmalar sürerken, kulislere neredeyse her gün yeni bir isim düşüyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP'nin İstanbul anketinden İlhan Kesici'nin de ismini çıktığını yazarken, Kesici'den adaylık konusunda bir sinyal olmadığını dile getirdi.

"Abdüllatif Şener bugün (salı) Bağcılar’da ekonomi ile ilgili CHP’lilere konferans veriyordu. Bir Konya milletvekilinin Bağcılar’daki bir panelde ne işi var? Bunu sorduğum CHP’lilerin tümü 'Tabii ki İstanbul’a göz kırpmak için' dediler" aktarımında bulunan Alçı, "İstanbul için adı geçenlerden birinin de Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyoruz. İmamoğlu pazar günü Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. O görüşmeden net bir sonuç çıkmamış. Bir önceki yazıda da belirttiğim gibi pek istekli değil, diye duyuyorum. Ancak görev verilirse kabul edeceğini söylüyormuş. Kısacası Kemal Bey’in kafasında şu an İstanbul için en kuvvetli 3 seçenek Abdüllatif Şener, Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.