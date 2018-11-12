Kılıçdaroğlu'nun adaylık için işaret ettiği vekil kutlamaları kabul ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sultanbeyli adaylığı için işaret ettiği CHP'li vekil Mahmut Tanal'dan açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde aday olacağının işaretini verdiği Mahmut Tanal'dan açıklama geldi.

"İlke olarak milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını doğru bulmuyorum. 1-2 istisna olabilir. Ama şunu yapabiliriz... İstanbul’da oyumuzun düşük olduğu yerler var. Bazı milletvekillerimizi buralardan aday gösterebiliriz... Mesela Mahmut Tanal... Sultanbeyli’de belediye başkanlığını üstlenebileceğini, ev ev gezebileceğini ifade etti. Bu bir görev üstlenmektir" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Tanal, T24’e yaptığı açıklamada, "Görevler arasında bir ayrım yapmaksınız kabul ederim. Çöpçülük deseler çöpçülük yaparım” dedi.

Habere göre, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Tanal, şimdiden kutlamaları kabul ediyor.