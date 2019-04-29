Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ilişkin çirkin paylaşım sonrası soruşturma başlatıldı

Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan doktor Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na yönelik çirkin bir paylaşımda bulurken, Türk Tabipleri Birliği söz konusu doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan doktor Mahmut Arslan hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı çirkin paylaşımı sonrası Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından soruşturma başlatıldı.

TTB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Trabzon Tabip Odası üyesi bir meslektaşımızın Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’na yönelik fiziksel saldırıyı olumlayan, etnik kökenine ve annesine yönelik hakaret, aşağılayıcı ifadeler içeren bir mesajının sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Hekimlik, bağlı olduğu etik değerler yönünde her türlü şiddete karşıdır. Herhangi bir şiddet olgusunu tasvip edemeyeceği gibi her türlü cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce ayırımına ve ayırımcılığına karşı tutum içerisinde olacağına dair ettiği yemine sadık kalmak zorundadır.

Adı geçen hekim hakkında sadece hekimlik etik değerleri ile değil en temel insani değerlerle bile uyuşmayan bu söylemleri nedeniyle, açıklaması – savunması da istenerek mesleki disiplin soruşturması süreci Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Trabzon Tabip Odamız tarafından başlatılmış durumdadır.

Meslektaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere tüm paylaşımlarında ve bütün tutumlarında taşıdıkları hekimlik kimliğine uygun davranışlarda bulunmalarını bekliyoruz. Hekim olsun, olmasın tüm yurttaşlarımızı ayrımcılık karşıtı olmaya, duygu ve düşüncelerini küfür ve hakaret içermeyen sözlerle ifade etmeye davet ediyoruz.