'Kılıçdaroğlu'nu gövdem ve tabancamla korurum...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 'Devlet erkânını korumayı beceremiyorlar ise bundan sonra gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim' dedi.

Çubuk'ta yaşanan linç girişine şahit olan isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'na açıklamalarda bulundu.

"Güvenlik güçleri olmasa bu bağıranlar şehidin katili olarak bizi öldürmeye hazırdı. 60 metre kadar yürüyerek cenazenin olduğu yere geldik. Bağrışmalar artıyordu. Şehit cenazelerinde olan güvenlik kordonu burada yoktu. Bize gösterilen yerin arkasında güvenlik önlemi alınmamıştı. Cenazede olduğumuzu, saygı duymamız gerektiğini söylüyorduk ama aleyhimizdeki tezahürat artıyordu. Bir ara askeri öğrenci üniformalı olduklarını tahmin ettiğim bir grup arkalardan kitleyi yararak bir set çekti" derken, "Şehit cenaze töreni devlet töreniydi. Devletin, CHP Genel Başkanı'nın ve CHP heyetinin güvenliğini sağlaması gerekiyordu. Devlet erkânını korumayı beceremiyorlar ise bundan sonra gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.