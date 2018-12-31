Kılıçdaroğlu'nın İzmir 'favorisi' Sedef Gidener kimdir: İşçi düşmanlığı ve Cemaat iddiası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aklındaki isimlerden birinin Prof. Sedef Gidener olduğu konuşuluyor. Gidener'in sicili hayli ilginç: DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi başhekimiyken sendikalaşmak isteyen işçileri işten çıkaran Gidener'in, Fethullah Gülen cemaatiyle irtibatı nedeniyle akademiden ihraç edildiği biliniyor. Gazeteci Fehmi Koru, 'Ben Böyle Gördüm' adlı kitabında Gidener'in cemaatle bağlantısına dair önemli iddialarda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir adaylığı için aklındaki isimlerden birinin de Dokuz Eylül Üniversitesinin eski akademisyenlerinden Prof. Sedef Gidener olduğu bir süredir kulislerde konuşuluyor. Habertürk yazarı Sevilay Yılman da, bugünkü köşesinde, Kılıçdaroğlu'nun favorisinin Sedef Gidener olduğunu yazdı.

Sedef Gidener adının bir kez daha gündeme gelmesi, gözleri Gidener'e çevirdi.

Prof. Sedef Gidener'le ilgili akıllara gelen iki önemli başlık var. Bunlardan birisi işçi ve sendika düşmanlığı diğeri de Gülen cemaatiyle olduğu iddia edilen bağlantıları.

SENDİKALAŞMAK İSTEYEN İŞÇİLERİ ATAN BAŞHEKİM

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde başhekimlik görevini yürüttüğü yıllarda hastane bünyesinde sendikalaşmak için çalışan 200'den fazla işçiyi işten çıkaran Gidener, o dönemde "işçi ve sendika düşmanı" kimliğiyle tanınmıştı. Hatta işçilerin işten atılmasını protesto eden DEÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İzge Günal, işçilerin yanında yer aldığı için işten atılmıştı.

'CEMAATİN DESTEKLEDİĞİ REKTÖR ADAYI...'

Prof. Sedef Gidener, 2008 yılında DEÜ rektörlüğüne aday olmuştu. 564 oy alan ve oylama yarışı birincilikle bitiren Gidener'in seçim sürecinde Cemaat bağlantılı isimlerin de çokça desteğini aldığı iddia edilmişti. Ancak Gidener dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından göreve atanmamıştı. Gül daha az oy alan Mehmet Füzün'ü rektör olarak atamıştı. Gidener, konuyu idare mahkemesine götürmüş ve yürütmenin durdurulması kararı talep etmişti. Ankara 15. İdare Mahkemesi, Gidener'in talebi doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu süreçle ilgili kendisi de cemaatle uzun süre yakın olan, şimdi de Abdullah Gül'ün yakın çevresinde bulunan Fehmi Koru önemli bir iddiada bulunuyor. Koru'nun kitabında yer alan bilgilere göre Gidener'in talebini yerine getiren mahkeme, Gülen cemaatinin belirleniminde hareket ediyordu. Koru, "Ben Böyle Gördüm" adlı kitabında şöyle anlatıyor:

"Ankara 15. İdare Mahkemesinin bu kararı bir ilki teşkil ediyordu. Kararla yalnızca Prof. Füzün'ün rektörlüğü başlamadan bitmiyor, 'cumhurbaşkanının sorumluğunun bulunmadığı' gerekçesiyle bu karar verildiği için, Abdullah Gül'ün bütün tasarrufları da geçersiz duruma düşürülüyordu. Çankaya, 'ne oluyor' sorusu eşliğinde konuyu deşince, cemaat gerçeğiyle karşılaştı. Prof. Gidener'i rektörlüğe teşvik eden, seçimde yükse oy almasını sağlayan cemaatten birileriydi."

ADNAN KASMAN DÖNEMİNDE GÜCÜNE YENİDEN KAVUŞTU

Yıllar sonra DEÜ Rektörü Prof. Adnan Kasman oldu. Kasman döneminde Sedef Gidener'in gücü yine arttı. Gidener bu dönemde herhangi resmi bir görev üstlenmedi. Ancak kritik atamalarda, görev değişikliklerinde, önemli kararlarda Kasman'ın sözüne itibar ettiği isim Sedef Gidener'di.

701 NOLU KHK İLE UZAKLAŞTIRILDI: CEMAAT BAĞLANTISI İDDİASI

Nitekim Prfo. Kasman ile Prof. Gidener geçen Temmuz ayında 701 numaralı kanun hükmünde kararnameyle akademiden uzaklaştırıldı. İkisinin de uzaklaştırılma nedeni Fethullah Gülen cemaatiyle var olduğu iddia edilen irtibatlarıydı. Gidener'in cemaat üyesi olmadığı ancak cemaatle bağlantısının olduğu öne sürüldü.