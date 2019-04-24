Kılıçdaroğlu'ndan YSK kararına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK'lıların oy kullanmasına yapılan itirazı reddetmesini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

YSK'nın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların oy kullanabileceğine ilişkin kararının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "YSK'nin kanun hükmünde kararnamelilerle ilgili aldığı karar doğru bir karar. Diyor ki 'Bunlar oy kullanabilirler.' Daha önce de benzer kararları var" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında yayımlanan 23 Nisan programında, bir çocuğun Almanya vatandaşı olmak istediği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının öneminin herkese en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

"O yaştaki bir çocuk böyle bir talepte bulunuyorsa oturup büyüklerin düşünmesi lazım. Bizde bir hata var, çocukta değil. O çocuğu bu atmosfere sokan siyaset anlayışını dışlamamız lazım" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, herkesi kucaklayan siyaset anlayışının ülkede hakim kılınması gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra resepsiyondan ayrıldı.