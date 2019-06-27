Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni anayasa' çağrısı

23 Haziran seçimlerinin hemen ardından yeni anayasa çağrısı yapan HDP'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir çağrı geldi.

23 Haziran seçimlerinin ardından yeni anayasa tartışmaları tekrar gündeme geldi.

Seçimlerin hemen ardından açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir" demişti.

Temelli'nin bu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan da yeni anayasa açıklaması geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, yeni bir anayasa çağrısı yaparken, “Biz darbe hukukundan arınmış bir anayasa istiyoruz. Biz arınma istiyoruz. Onlar Saray’a sadakatte diretiyorlar. Bugün yaşadığımız felaketin nedeni budur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı konusunda referandum çağrısını MYK toplantısında da vurguladığı belirtildi.