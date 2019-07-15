Kılıçdaroğlu'ndan 'yaptırım' açıklaması: S-400'ler gereklidir...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'F-35 meselesi, NATO ile ilişkiler meselesi önemli ama bu coğrafyada hava savunma sistemindeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi, bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir. Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ile yaşanan S-400 gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, öncelikle Türkiye'nin ABD'den Patriot almak istediğini ama alamadığını dile getirdi. "F-35 meselesi, NATO ile ilişkiler meselesi önemli ama bu coğrafyada hava savunma sistemindeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi, bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir" diyen Kılıçdaroğlu,

"Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Biz doğru bulmayız. Türkiye, dışa bağımlılığını azaltıp savunma sanayisini yeterince güçlendiremedi. Bir taraftan S-400 alıp, diğer taraftan tank paleti Katarlılara devrederek savunma sanayi güçlendiremez. Günübirlik politikalarla savunma sanayi ve dış politikanın geliştirilmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.