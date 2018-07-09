Kılıçdaroğlu'ndan vekillere uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekillere 'Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum' uyarısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine uyarıda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre, CHP’nin TBMM yönetiminin belirlendiği ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda milletvekillerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Medyaya çıkacak arkadaşlar, grup başkanvekillerine bilgi versinler. Grubumuz disiplin içinde hareket etmeli, herkes parti disiplinine uymalı. Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı. Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinden yerel seçimler için çalışmalara başlamasını isteyerek, “Kendi yörelerinizde çalışma yaparken, belediye başkan adayları konusunda da kanaat edinin. Bölgede bilinen sevilen isimleri belirlerseniz bizler de o isimleri yapacağımız kamuoyu araştırmalarında değerlendiririz” dediği de öğrenildi.