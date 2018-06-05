Kılıçdaroğlu’ndan TÜSİAD’a ziyaret

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizim açımızdan son derece verimli bir toplantı oldu. Ekonomi ile ilgili dış politika ile ilgili eğitim ile ilgili daha doğrusu hayatın her alanı ile ilgili çok değişik sorular geldi. Biz de büyük bir samimiyetle o soruları ve var olan sorunları nasıl çözeceğimizi sorunları çözmek için hangi çabalarımızı gösterdiğimizi nasıl çalıştığımızı bir şekilde iş dünyasına anlatma fırsatını bulduk. Türkiye yerinde duramaz. Demokrasi çıtasını yükseltmeye, katma değer üretmeye ihtiyacı var. Ortadoğu’da temel aktör olmaya ihtiyacı var. İş dünyası tarafından güzel sorular soruldu. İş dünyası hem dünyayı hem Türkiye’yi yakında izleyen dinamik bir yapı" ifadelerini kullandı.