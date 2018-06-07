Kılıçdaroğlu'ndan tazminat kararına tepki: O kararı veren hakim, hakim değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine hakkında açılan tazminat davasında 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kararı değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, 'Bu tazminat beni korkutmak için. O kararı veren hakim de hakim değil' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde servis taşımacıları esnafı ile bir araya geldikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine hakkında açılan tazminat davasında 197 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmesi ile ilgili soruyu da cevaplayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Normal değil mi? Yargı kimin elinde? Bu tazminat beni korkutmak için. Ben o davayı mutlaka kazanacağım. Türkiye'de olmasa bile AİHM'de kazanacağız. Beni korkutmak için talimat alan yargıç, beni parayla korkutacağını sanıyor. Bu ülkede siyasette ahlakı egemen kılacağız. O karar veren hakim de hakim değil. Hakim olması mümkün değil."