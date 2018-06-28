Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya istifa çağrısı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına ilişkin “Açıkça Türkiye’ye bir iç savaş çağrısı yapıyor bununla... Bir içişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'nin şehit cenazelerine katılımı ile ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Bir İçişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir. Açıkça Türkiye’ye bir iç savaş çağrısı yapıyor bununla, iç savaş çağrısı!” diyerek Soylu'yu istifaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ya bu ülkede kala kala şehitleri mi bölmek kaldı? Şehitler milletin şehididir. Toplumun her kesimi şehitlere sahip çıkmak zorundadır. Şehitler bizim şehitlerimiz, siz şehitleri nasıl ayrıştırabilirsiniz, bölebilirsiniz? Zaten 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler” diye birinci ayrımcılığı yaptılar".