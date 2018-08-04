Kılıçdaroğlu'ndan sayım için 'hızlı olun' talimatı

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayım için 'hızlı olun' talimatı verdiği, imza sayımı sırasında tartışmalar yaşandığı belirtildi.

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen delegelerin imzalarınının teslim edilmesinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sayım için "hızlı olun" talimatı verdiği bildirildi. Ayrıca imza sayımı sırasında CHP genel merkezinde tartışmalar yaşandığı da belirtildi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP’de, muhaliflerin imzalarını genel merkeze teslim etmesinin ardından ayrıntılı inceleme başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dosyadaki evrakı incelemeden belge vermek istemedi. Sonunda muhalifler dosyanın incelenmesini kabul ederken Erkek, dilekçeye, "Dosyanın incelenmek üzere alındığına ilişkin" şerh koydu. Dosyada yapılan ilk inceleme, yazı işleri bölümünde gece saatlerine kadar sürdü.

Akşam geç saatlerde parti içi muhaliflerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile eski milletvekilleri Emre Köprülü ve Necati Yılmaz bir kez daha CHP Genel Merkezi’ne geldi. Genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek’in de bulunduğu ve belgelerin tasnifinin yapıldığı yazı işleri odasında iki taraf arasında sesler yükseldi. Tartışmanın fotokopi olan belgelerin kabul edilmesi talebi üzerine yaşandığı öğrenildi.