Kılıçdaroğlu'ndan 'partide değişim' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partinin çok daha geniş alanlarda konuşulmasını sağladık. Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide değişim talebine ilişkin açıklamada bulundu.

"Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partinin çok daha geniş alanlarda konuşulmasını sağladık" diyen Kılıçdaroğlu, "Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, tutuklu gazetecilere ilişkin de açıklamada bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak hâlâ hapiste. 140'tan fazla gazeteci hapiste ve biz demokrasiyi savunacağız. Havuz medyasının kendi televizyon kanalları var. Açık çağrı yaptım kendilerine. Bizi de çıkarın. Biz sarayın yaptığı gibi ‘şunu' çağır demiyoruz. Hangi gazeteci muhalifse onu çağır, katılmayan şerefsizdir.

Bir gazeteci arkadaşımız daha var. Enis Berberoğlu. Şu an hapiste. Onu ben bir demokrasi kahramanı olarak görüyorum. Hiçbir suçu yok ama hapiste. Enis Berberoğlu'nu mahkum eden olayı değildir. Olay oradan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır. Bir demokrasi olayıdır. Milletvekili seçildikten sonra dokunulmazlık kazanır. Bunu bu hakimler bilmiyor mu? Benden de iyi biliyorlar. Kararı beklettiler. Adli tatilin başlayacağı günden bir gün önce kararlarını verdiler ve sonra hep beraber tatile çıktılar. O tatil size haram olsun. Yargı ipotek altında. Yine de yargıdan umudu kesmiş değiliz. Vicdanına göre karar veren çok sayıda hakim ve savcı var. O yürekli insanları saygı ile selamlamak bizim görevimizdir. Bir de Eren Erdem arkadaşımız var. Tıpkı Balyoz ve Ergenekon olayında FETÖ'nün yaptıklarını Saray ve adamları yapıyor. Bir ipte iki cambaz vardı. Biri düştü, diğeri duruyor.

Bir diğer adaletsizlik örneği Osman Kavala. Osman Kavala bir iş adamı ve vatansever. 1 Kasım 2017'de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Hükümeti ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten. Zaten Anayasal bir düzen yok ki, Saray düzeni var.