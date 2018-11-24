Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' ve 'Mansur Yavaş' açıklaması

Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi' derken, Ankara'yla ilgili olarak da 'Mansur Bey'den toplumun beklentisi var' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'nin eğilim yoklaması şartı için konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi" ifadelerinde bulundu. CHP lideri, Mansur Yavaş'tan toplumun bir beklentisi olduğunu da söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce hafta içinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında İnce 'İstanbul'a aday olacak mısınız' sorusuna “250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım… Ama diğer türlü ‘Gel aday ol' denilirse kesinlikle aday değilim” karşılığını verdi. İnce eğilim yoklaması yapılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 40 dakikalık görüşmede İnce'yi dinlediğini belirterek, şunları anlattı:

İstanbul'la ilgili eğilim yoklaması olursa katılacağını, olmazsa katılmayacağını, parti için çalışacağını, partili olduğunu ifade etti. Biz zaten örgütlere ‘Nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz?' diye yazı göndermiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi. Şu anda eğilim yoklaması yapılacak yerlerde çalışma devam ediyor. Eğilim yoklamasından sonra süratli bir şekilde açıklayacağız. Oradan kim çıkarsa belediye başkanı adayı olarak Parti Meclisimiz karara bağlayacak. Tabii anketler de yapıyoruz.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 2014 seçiminde belediye başkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplumun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var.”