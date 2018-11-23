Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday gösterilmesi konusunu örgüte danışacağı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Muharrem İnce ile yaptığı görüşme sonrası İnce konusunda örgüte danışma kararı aldı.

Muharrem İnce, parti üyelerinin katılımıyla yapılacak eğilim yoklaması olması durumunda aday olacağını açıklamıştı.

İnce’nin Kılıçdaroğlu’na “İstanbul için benimle ilgili bir tasarrufunuz olacak mı? Ona göre hazırlık yapmam gerekir” dediği ileri sürüldü.

Öte yandan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'nin talebine ilişkin "Sandık kurulmasına il yönetimleri karar verir" dedi.