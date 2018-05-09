Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce, gel bakalım buraya' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi aday gösterirken yaptığı açıklamanın AKP tarafından hedef alınmasını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını açıklarken yaptığı “Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya” açıklamasının hedef alınmasına yanıt verdi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Muharrem bey ile bizim arkadaşlığımız 2002 öncesine dayanıyor. Daha milletvekili olmadan tanışıyorduk biz. Eski bir arkadaşlığımız var, samimiyetimiz var. Bunu Muharrem Bey’in kişiliğine yönelik bir üslup olarak görenler arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Dostluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Aramıza girmeye çalışıyorlar ve gerçekten önyargıyla hareket ediyorlar" dedi.